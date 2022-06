8 piccoli appartamenti che ti faranno battere forte il cuore

Per il quinto progetto vi lasciamo il link dell'articolo principale in quanto questo piccolo appartamento è veramente una fonte inesauribile di idee creative e low cost per la casa.

Alcune cose però possiamo già sottolinearle: in cucina c'è per esempio un moderno muro in resina che accompagna lo stile vagamente vintage dei mobili di legno sbiancati. Pensateci: anche i vecchi mobili , verniciati di fresco possono assumere un'aria molto più moderna. Di contrasto ancora, la disposizione irregolare dei pensili e le rifiniture in acciaio e le sedie retrò, rimesse a nuovo con una vernice scura.