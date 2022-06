5 errori da non commettere quando si progetta la cucina

Diciamocelo fuori dai denti: gli arredi belli piacciono a tutti, sanno deliziare gli occhi e innamorare le menti. Per non parlare poi delle cucine ultra accessoriate, esteticamente impeccabili e coordinate alla perfezione che siamo soliti vedere (e sognare) sulle copertine patinate. Tuttavia, quando arriva il dunque, ovvero, lo scomodo momento di pensare al proprio piccolo, risulta difficile, se non impossibile, calare in toto le aspettative stilistiche nel concreto della propria casa.

Un altro errore da evitare è infatti perseverare con ostinazione nelle scelte sbagliate, optando ad esempio per set di cucine estremamente professionali in preda all'entusiasmo quando non si ha la passione per l'arte culinaria, o quando il budget non consente follie d'acquisto. Al contrario è consigliabile un atteggiamento assertivo che parte da valutazioni oggettive sullo spazio a disposizione, sul range di prezzo adatto alle proprie tasche, e naturalmente, sulla conformazione più idonea a soddisfare le reali esigenze famigliari.