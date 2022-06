Un appartamento banale diventa unico

Per la camera da letto: total white! Le pareti, gli arredi a muro e anche la tappezzeria del letto prediligono il bianco. La parete principale però è arricchita da elementi colorati e geometrici, che spezzano un po', in modo assolutamente gradevole. L'armadio su misura è un vero capolavoro, una parete che accoglie tutto, spazio per i vestiti e libreria, in un disegno pulito e ben organizzato.