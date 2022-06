3 appartamenti in bianco a Milano

Oggi ci rechiamo a Milano per osservare da vicino 3 abitazioni luminose che usano il colore bianco per le pareti e gli arredi. Negli ultimi anni, le ristrutturazioni di appartamenti e i progetti dei loft hanno portato nel disegno d’interni, e negli arredi contemporanei, un’impronta decisa verso forme e arredi minimali ma non solo. Infatti, la casa contemporanea non accoglie solo arredamenti di design, ma viene ideata per fornire quanta più luce naturale possibile. L’illuminazione diventa un fattore determinante perché può radicalmente cambiare la nostra percezione di un ambiente. Abbiamo usato la parole percezione perché non abbiamo a che fare solo con la connotazione positiva o negativa degli interni: un ambiente luminoso sarà sempre percepito come più grande rispetto ad uno stesso luogo chiuso e tetro.

Per questo motivo, il bianco diventa fondamentale in ogni appartamento contemporaneo che vuole mostrarsi al meglio. Come avrete modo di vedere in questo articolo, l’interior design made in Milan sembra essere perfettamente in linea con questa idea.