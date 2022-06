4 ristoranti per 4 atmosfere diverse

Dove andrete in questo fine settimana? Le discussioni sul cosa fare con gli amici si alternano tra messaggi, telefonate e cambi di programma all'ultimo minuto. Lo sappiamo, ci siamo passati tutti. Ma non finisce qui, perché una volta presa la decisione finale, ci sarà da indire un referendum per capire cosa preferisce la maggioranza: esistono centinaia di ristoranti, ma cosa si vuole esattamente mangiare? Meglio un aperitivo, un delizioso sushi o una cena all'italiana?

Noi di homify, oggi, abbiamo deciso di parlare di locali commerciali. Vi portiamo fuori a mangiare qualcosa di buono e, mentre aspettiamo di avere il nostro piatto preferito dopo un’attenta analisi del menù, cercheremo di descrivervi al meglio il luogo dove ci troviamo. Ormai, infatti, mangiare fuori casa non si limita soltanto al cibo in sé; il livello esperenziale di una cena perfetta coinvolge anche tutti gli altri sensi. Diventa così fondamentale l’atmosfera creata dal ristorante, dalle sue luci, dai suoi colori e dai suoi arredamenti. In questo Libro delle Idee vi faremo “assaggiare” 4 differenti tipologie di ristoranti a cui hanno lavorato altrettanti esperti, e voi ci direte cosa vi è piaciuto di più.