Il casale rustico che non passa mai di moda

Se siete stati attenti precedentemente, non vi sarà sfuggita la veranda creata successivamente e che si va ad integrare con la struttura principale del casale. L'estensione crea una dualità che permette a questo edificio di presentarsi in maniera più moderna e attuale. Internamente, però, non possono mancare il legno con travi a vista per il soffitto e il cotto per i pavimenti.