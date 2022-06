Milano e l'arredamento di lusso

“Milan l'è on gran Milan”. Milano è una città che in questi ultimi anni si è impegnata molto per essere al passo con i tempi e per ribadire il suo ruolo centrale in diversi campi chiave per il nostro Made in Italy, riconosciuto in tutto il mondo. Una città sobria, alle volte frenetica con i suoi pranzi veloci e suoi ritmi, con la nebbia mattutina che accompagna a lavoro o a scuola; una metropoli dallo spiccato accento europeo, altamente competitiva, ma che comunque rimane speciale.

Milano e il design, un rapporto intenso che si è esteso fino ad arrivare al disegno dell’architettura che sta gradualmente cambiando lo skyline del capoluogo lombardo. Vette sempre più alte si stagliano all'orizzonte, ma cosa succede sotto questa linea? L'interior design è ed è stato sempre l’avanguardia in questo settore specifico. A conferma di ciò, quest’oggi andremo a fare visita a due appartamenti prestigiosi a Milano, che si distinguono per due scelte stilistiche molto diverse, ma che nel contempo trasmettono una cura e una ricercatezza, nell'arredamento e nelle soluzioni d’interni, senza eguali.