Una villa bella e moderna

No, non si tratta di un’invasione aliena, bensì di un bagno che sembra venire da un altro pianeta per la sua tecnologia avanzata e il suo look moderno! Anche in questo caso il colore che prevale è il bianco, in tal modo gli spazi appaiono ancora più ampi, puliti e organizzati. Se poi si è stanchi della piscina e del nuoto, ma si desidera ancora essere a contatto con l’acqua, cosa c’è di meglio che trasferirsi negli ambienti privati, e godersi un piacevole bagno in questa vasca rilassante?

Da notare l’accuratezza dell’illuminazione artificiale… perfetta per ricreare un’atmosfera romantica e rilassante.