Una ristrutturazione che vi lascerà senza fiato!

Il cambiamento è davvero sorprendente. Si noti come il progetto abbia conferito un nuovo volume, dando più spazio al piano terra con ampio accesso al patio posteriore attraverso una magnifica porta a vetri con tre ante scorrevoli. Nel cortile troviamo un'area con un pavimento di piastrelle in pietra naturale dove si trova il tavolino in ferro con quattro sedie. In primo piano è visibile il prato che conferisce un tocco di natura alla proprietà. Alla destra dell'immagine è stato collocato un mobile in legno con quattro ripiani dove riporre vasi di fiori, fonte di colori in questo giardino.