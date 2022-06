Le tendenze dell’interior design – Estate 2016

Per quanto riguarda i colori le tendenze per l'estate 2016, assolutamente sì ai colori. Soprattutto quelli ispirati alle tonalità della natura. Via libera quindi all'azzurro cielo, come vediamo in questo esempio proposto da PDV STUDIO DI PROGETTAZIONE. Ma anche al cachi, al verde o all’arancio, fino ai colori della terra, come il rosso e il marrone. E se cerchiamo altre idee per una casa davvero trendy, potremmo leggere anche ’Interni trendy con l'arredamento giusto: ecco i must 2016’.