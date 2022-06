5 fantastiche case moderne con 2 piani

È interessante osservare come ogni casa può riflettere abitudini e personalità raccontando, di chi la abita, molto più di quanto non si creda: dallo status sociale fino ad arrivare alle più personali declinazioni caratteriali. Chi sceglie di abitare su due piani, molto probabilmente, pur avendo un’indole aperta e una spiccata propensione alla socialità non rinuncerebbe per nulla al mondo ai momenti di pace, riflessione e relax che solo in spazi più intimi – non per tutti! – è possibile apprezzare a fondo.