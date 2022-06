Un appartamento comune diventa una casa di design

Per la sala da pranzo vale lo stesso discorso, uno spazio del tutto anonimo è stato trasformato in una splendida zona giorno. L'idea di tinteggiare gli infissi è stata geniale, quel legno chiaro rossiccio conferiva un aspetto superato, mentre il bianco è più attuale e più in tono con il resto della stanza. Un'altra modifica azzeccata, che ha cambiato totalmente l'aspetto della casa è quella relativa alla pavimentazione: il parquet chiaro conferisce un look accogliente e allo stesso tempo moderno e sofisticato. Niente a che vedere con le piastrelle in graniglia di prima!