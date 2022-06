Stile shabby chic, per una casa davvero accogliente

Oggi ci è sembrato doveroso dedicare un intero articolo a quella che è una delle tendenze più in voga del momento, tra le più amate in Italia e non solo. Shabby Chic – che nella sua traduzione letterale suonerebbe come trasandato chic - è un termine usato per descrivere un particolare stile per arredare e decorare la casa, che è in realtà davvero molto curato nei dettagli. È stato coniato per descrivere le caratteristiche di arredo che hanno come segno di riconoscimento l'accettazione del naturale e graduale passaggio del tempo sui complementi di arredo, mostrando la loro età con grazia e valorizzandone le imperfezioni come una bellezza unica nel suo genere. Il termine riguarda anche nuovi mobili e decorazioni che sono stati prodotti ispirandosi volutamente all' antico, imitando i segni di usura per creare un look vintage e romantico allo stesso tempo. Il termine può essere utilizzato anche per descrivere semplicemente mobili e decorazioni che abbiamo ereditato da un tempo passato, aventi le caratteristiche in stile di arredamento country o rustico.

Lo shabby chic permette l'uso sottile di colore, texture morbide, legname non rifinito e dalle superficii vissute, ferro battuto e arredi d'epoca, ed è spesso sinonimo di un tocco un po' più femminile nello stile dell'arredamento. Rappresenta davvero una soluzione valida e di tendenza per dare un aria più accogliente e confortevole per la vostra casa, con il calore di mobili in legno e di tessuti morbidi e naturali – come il lino- utili per creare un'atmosfera intima. Oggi grazie ai nostri esperti, vogliamo mostrarvi dunque alcuni grandi esempi di shabby chic, lontani dalla spesso abusata e troppo enfatizzata corrente del design minimal e dell'arredamento contemporaneo- a tutti i costi.