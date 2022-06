7 cucine all'aperto per il vostro giardino!

Molte nuove tendenze si stanno facendo strada nelle cucine di oggi, ormai caratterizzate dall'uso di materiali moderni e di qualità, dagli accessori ed elementi decorativi, ma anche da diverse impostazioni. Una delle più importanti è quella aperta, o all'aperto, che, come dice la parola stessa, si libera da divisioni e barriere e abbraccia più ambienti per favorire spaziosità e luminosità.

Fondamentalmente questo stile per la vostra cucina si ottiene rimuovendo le pareti che la delimitano come una stanza separata, è ideale per le piccole case perché dà una sensazione di ampiezza e profondità. Per le cucine, il discorso non si limita solo ad ampliarne i confini, aprendo la stanza al soggiorno o la sala da pranzo, ma si espande anche a molteplici possibilità, come collegarle al cortile, al giardino o a qualsiasi luogo al di fuori della casa. Ci baseremo su queste possibilità e vi mostreremo alcune idee in grado di ispirarvi.