Una casa classica e moderna a cui non manca nulla

Una volta all'interno della casa, ci siamo ritrovati in una riforma degna di nota, il cui punto di forza risiede nella creazione di una serie di ambienti interconnessi tra di loro, in cui la luce fluisce nello spazio senza trovare ostacoli, in modo naturale. Gli ingressi alle camere sono spaziosi, senza porte e con toni neutri, utilizzati in combinazione con il bianco o crema, con tocchi di colore più scuro. Lo stile della decorazione è un melange di elementi classici, come le sedie e divani, e moderni.