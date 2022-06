La casa perfetta per soli 48.000 euro

Oggi conosceremo da vicino il progetto di una casa che si trova nel bel mezzo di una proprietà di 120 mq in un panorama sconfinato e mozzafiato, dove è possibile perdersi completamente nei propri pensieri e svuotare la mente! Il progetto è dello studio 1.61 Arquitectos per una giovane coppia di avvocati. Il budget a disposizione non era molto alto e il team ha elaborato una proposta davvero ben studiata, che permette di sfruttare al massimo le risorse a disposizione. L'edificio si presenta come un volume bianco estremamente semplice, che spicca nello scenario in cui è inserito. Andiamo a vedere!