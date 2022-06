Questa Casa Sembra Abbia un Solo Piano, Invece Ne Ha Due!

La camera da letto è uno dei principali ambienti della casa e può sicuramente offrire il comfort che i proprietari cercano. Lo stile è classico ma non spicca per elementi decorativi eccessivi. I colori infatti sono tenui, principalmente in marrone e porpora, per un risultato eccellente. Ma il vero must della stanza è la grande porta finestra che lascia entrare un’abbondante luce naturale in tutta la stanza.