Design in movimento: i carrelli portavivande

I carrelli portavivande sono al centro di questo libro delle idee. Esempio di come un unico complemento di arredo possa sintetizzare molteplici usi e assolvere svariate funzioni, il carrello portavivande è una soluzione ideale che permette di portare non solo in cucina, ma anche nel soggiorno e nella sala da pranzo, piani d'appoggio o per tagliare; ripiani per riporre bottiglie o contenitori e cassetti per gli utensili. O di essere usati con praticità semplicemente per disporvi libri e riviste, o magari dei bicchieri o un vaso da fiori. Il design è capace, come vedremo, di rielaborarne stile e funzioni, utilizzando in maniera creativa materiali e forme. Classico, moderno e contemporaneo si intrecciano nei carrelli portavivande che homify ha scelto per voi.

Vediamoli insieme.