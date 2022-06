Perché lo stile scandinavo sta prevalendo su quello minimal?

Un aspetto che lo stile scandinavo condivide con il minimalismo è l’attenzione per l’attenzione per l’essenzialità e l’eliminazione di elementi superflui. Il risultato è un’atmosfera pulita e ordinata dove però, a differenza dello stile minimal, non mancano tocchi vivaci, caldi e personali, come il legno grezzo dei mobili della cucina o la coperta in pelliccia adagiata sulla sedia, tanto per citare alcuni dei dettagli che caratterizzano questa proposta.