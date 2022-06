Prima e Dopo: 5 appartamenti trasformati da non perdere

Ultimo ma non per importanza: Andiamo a Torino per vedere da vicino un progetto incredibile firmato R3Architetti. L'oggetto della ristrutturazione è una casa di 60 mq che viene usata come alloggio privato in affitto su Airbnb. L'abitazione ha tutto il necessario per mettere a proprio agio una coppia che vuole scoprire la città. La cosa più interessante riguarda sopratutto il carattere storico dell'appartamento: le 3 voltine infatti risalgono al 1905 ed un tempo servivano per separare la casa in 3 aree separate!

Per capire a fondo questo progetto, è necessario guardarne per bene la planimetria. La sezione verticale ci mostra chiaramente le 3 volte dell'abitazione, la pianta invece ci svela come è stata distribuita. Il nuovo schema prevede 2/3 della casa impiegati come zona giorno, mentre 1/3 è utilizzato per una zona notte e il bagno.

Altri dettagli disponibili in questo articolo.