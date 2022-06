L'american style in cucina!

La cucina è un posto magico, e non solo perché riunisce la famiglia, ma anche perché in questo ambiente si gode di momenti speciali, mettendosi in gioco sia come cuochi che come esperti gourmet!

Ma come rinnovare la nostra cucina in modo che sia cool e al passo coi tempi? Se si dispone di un piccolo spazio, e si desidera far apparire l’ambiente più grande, si può optare per una cucina dal design americano. Generalmente, questo stile prevede che la cucina e la sala da pranzo si fondano. La sua caratteristica principale è senza dubbio il piano snack che acquista innumerevoli funzioni, serve ad esempio da tavolo, da ripiano o da divisione.

Vediamo alcuni esempi per una cucina all’americana. Prendete nota!