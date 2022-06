Una casa al mare e l'altra in campagna

Mentre figure geometriche con linee curve e morbide accompagnano, forme solide come cubi o parallelepipedi hanno strutture molto più drastiche: sono per il tutto o niente, per la presenza o l'assenza, sono vuoti che si riempiono improvvisamente o pieni che si svuotano senza alcun avvertimento. Regolarità come regola, geometrie che si combinano e non per questo meno disponibili ad uscire a cena con la creatività dei progettisti.

In base a queste similarità, oggi abbiamo deciso di presentarvi due progetti distanti migliaia di chilometri tra di loro, ma molto vicini in termini di disegno e soprattutto di abitabilità.