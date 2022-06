L'attico che vorrete a tutti i costi

Chi non vorrebbe ogni giorno fare colazione su questa terrazza? Ditelo, su, non potete non essere invidiosi! Non c'è niente di male, è impossibile non innamorarsi di uno spazio come questo. La metratura è incredibile, sembra il teatro perfetto per feste tra amici. L'arredamento è impeccabile, elegante, ma non formale. C'è un ampio gazebo che assicura l'ombra e due zone distinte, una dedicata ai pasti e una al relax e alla conversazione. La scelta delle piante è varia e dà vivacità.