Una vecchia cucina rinnovata: spazio per cucinare con colori caldi

A volte basta una ristrutturazione leggera, un piccolo intervento per rinnovare il design di uno spazio, per cambiare totalmente l'atmosfera di un interno! Non occorre necessariamente mettere tutto sotto sopra, elaborare progetti complessi, a volta basta soltanto cambiare le finiture e lavorare sui dettagli. Un ottimo esempio è questo appartamento di 64 mq messo a nuovo da Oficina Preconceito. Il team è intervenuto principalmente su soggiorno e cucina, vediamo come!