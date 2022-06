Il prima e il dopo di un appartamento senza speranze

Certo, rimodernare casa può nascondere dei lati spiacevoli, ma non è detto che sia sempre così! Oggi vi mostreremo come con pochi soldi e degli interventi mirati è possibile realizzare un cambiamento esemplare. Semplice ma che non passa inosservato, studiato in modo che gli arredi lo valorizzino oltre ad apportargli energie positive. Il progetto che stiamo per ammirare porta la firma dell’architetto José D’Alessandro, e siamo sicuri vi stupirà.. come? Date uno sguardo al prima e dopo!