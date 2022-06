5 attici italiani con 5 terrazze superelative

Con il primo progetto andiamo a Roma per dare un'occhiata alla ristrutturazione di un miniappartamento nel quartiere ostiense. Lo studio capitolino Formaementis ha curato il recupero di questo ex lavatoio all'ultimo piano di un edificio con vista Gasometro. Nonostante la scarsa disponibilità di spazio, il progetto è riuscito a creare zone ben distinte: l'appartamento dispone infatti di una piccola cucina passante, una zona riservata ai pasti completa di un grande tavolo con sedie e panca, un ampio soggiorno e un vasto terrazzo dotato di tutti i comfort per trascorrere in compagnia le calde serate estive.