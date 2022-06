7 idee che dimostrano la tua passione per l'arredamento

Solitamente si pensa che la scelta dei complementi in tessuto, in una casa, siano dettagli meno importanti, ma non è così. Una scelta mirata del tendaggio, dei tappeti, della tappezzeria del divano, anche di un arazzo sulla parete, contribuiscono in maniera molto incisiva a donare un carattere ben definito all'ambiente.

Non solo, come tutto in una casa, anche questi accessori sono in grado di valorizzare lo stile e l'arredamento di un interno, quindi saperli scegliere con cura può essere determinante per creare un angolo di sogno.