Una ristrutturazione come non l'avete mai vista!

Oggi vi portiamo in Alta Normandia, nella graziosa comunità di Fécamp per farvi conoscere questo progetto che consiste nell'ampliamento di una casa in pietra, con un'estensione di legno dall'estetica totalmente opposta. Chi ha detto che le estensioni si debbano necessariamente fondere col paesaggio architettonico già presente, al fine di creare un progetto coerente? In ogni caso, l'opera è stata affidata allo studio Atelier 970 SARL. Ecco il risultato finale nelle immagini!