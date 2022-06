homify 360°: una casa bioclimatica

Eh sì, come guide esperte, abbiamo salvato il meglio per ultimo: la piscina. Una vera spa a cinque stelle domestica, che come una lunga zattera di acqua trasparente, diventa il tesoro più prezioso di questa casa. Notiamo lo splendido parquet e il prezioso rivestimento per le pareti. In questo spazio interiore, pietra e legno si incontrano, in un perfetto equilibrio. Due materiali opposti, e le sensazioni di caldo e freddo che si uniscono con la tranquillità ispirata dall'acqua. Anche l'illuminazione è particolarmente importante: luce artificiale per i nostri bagni notturni e l'illuminazione naturale attraverso un varco da dove si può vedere il cielo.

Una parete di vetro sfuma i confini di questo spazio con la galleria e consente di stabilire un rapporto simbiotico con l'esterno: dall'interno si può godere la vita all'aria aperta e il giardino del cortile di pace al di fuori di questo spazio.

Non possiamo lasciare senza menzionare la valenza bioclimatica di questo edificio. Gli spessi muri in pietra, i pavimenti, il giardino sul tetto, la ventilazione e la paesaggistica soluzione abitativa in senso trasversale,conferiscono l'equilibrio termico desiderato.

Ca'Paco guarda in parte al paesaggio e, allo stesso tempo, offre ai suoi abitanti uno scenario privilegiato e tranquillo, in contrasto con la sua posizione. Guarda dentro se stessa e trova così la sua bellezza, il calore, luce e aromi propri.