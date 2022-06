Da vecchio e buio a moderno e luminoso appartamento

Come abbiamo visto in precedenza, è stato aggiunto un setto a separazione del soggiorno dalla cucina. Questa parete ha un'apertura trasparente nel mezzo, che consente la comunicazione tra le due parti. In questo modo, i genitori troveranno più facile tenere d'occhio i bambini durante la cottura dei pasti.

La cucina è arredata in uno stile minimalista, ma con qualche tocco d'epoca. Vi sono infatti Influenze di metà del secolo passato come il divano in pelle o le piastrelle bianche in stile metropolitana.