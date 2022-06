Gli oggetti di design che risolveranno i vostri problemi

Siamo sempre alle prese con progetti colossali, ristrutturazioni di grandi appartamenti o monolocali che vogliono sembrare tre volti più grandi. Oggi, invece, abbiamo deciso di concentrarci sui dettagli, per osservare da vicino oggetti molto piccoli che però riservano piacevoli sorprese. Arredare e decorare casa, ma non solo. Ogni tanto abbiamo quei piccoli problemi o fastidi giornalieri; “cose da nulla” direbbero le nostre nonne, verissimo, ma ha suscitato la nostra curiosità vedere come il design abbia potuto ovviare a questi piccoli grattacapi. Sempre in modo simpatico e divertente, queste soluzioni dei nostri designer sono piccole idee brillanti 100% made in Italy: in fatto di genialità non siamo mai stati secondi a nessuno!