6 case ad effetto in 6 imperdibili località di vacanza

Se per le nostre vacanze cerchiamo una meta esclusiva, ma al di fuori dei soliti circuiti mondani, il consiglio è di prenotare qualche notte sul lago d'Orta, in Piemonte. Resteremo di certo affascinati dallo splendore di questo piccolo specchio d'acqua incastonato tra le montagne – quasi fosse una gemma preziosa – in cui potremo ammirare lussuose ville dei primi del Novecento accanto a moderne costruzioni contemporanee, non di certo meno raffinate. Come per esempio questa incredibile villa progettata dall' Arch. FABRIZIO BIANCHETTI: più che una casa un doppio terrazzamento affacciato sul lago, da cui godere di una vista impareggiabile.