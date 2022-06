Una fabbrica per casa

Bike Valet , oltre che essere un sostegno per bicicletta, trova anche spazio per ospitare la catena o altri oggetti. Come se non bastasse, diventa anche ripiano per i nostri libri e appoggio per tutte quelle piccole ma fondamentali cose che dimentichiamo sempre prima di uscire di casa, chiavi in primis. Il mobiletto è realizzato in legno di betulla del Nord Europa mentre la parte anteriore è in legno di noce scuro.