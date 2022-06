La villa che tutti vorremmo!

All'interno della dimora troviamo un grande ambiente integrato in cui si trova il soggiorno; decorazioni sofisticate pongono in evidenza i mobili grigi, sommandosi con i moderni pezzi di design. L'atmosfera diventa ancora più confortevole grazie alla presenza di grandi vetrate che permettono l'illuminazione naturale. Le tende, in continuità con i toni dei mobili, sono una scelta perfetta per il controllo dell'illuminazione, offrendo maggiore privacy all'ambiente. Infine, la pavimentazione in vinile è moderno e funzionale e i LED disposti lungo il perimetro del soffitto conferiscono un aspetto più contemporaneo.