L'architettura dei palazzi ad uso commerciale

Molto spesso ci ritroviamo a camminare per le city delle nostre città contemplando la maestosità dei palazzi di nuova generazione che contrastano a pieno le case dei centri storici. Il vecchio e il nuovo, l'antico e il moderno. Palazzi del settecento mischiati a grattacieli fatti di specchi e ferro. Differenze percepibili principalmente se guardate dall'alto, ma che vengono nascoste se camminiamo in giro per le vie delle nostre città. L'Italia è un paese che vanta una storia di migliaia di anni e così eccoci di fronte al Colosseo a pensare a come gli antichi romani si divertivano vedendo i loro simili combattendo con animali feroci o tra di loro, per poi ammirare il Ponte Vecchio a Firenze contemplandone la bellezza, poi ci sono Venezia, Napoli, Bologna che nei loro centri storici raccontano di vite passate, di abiti smessi, di gente che ormai non c'è più. Poi c'è l'evoluzione, quella umana e quella del mondo, quella degli oggetti che si adattano all'uomo che cresce, si sviluppa, che ha bisogno di spostarsi e di facilitarsi l'esistenza. Così dal normale telefonino si è passati allo smartphone e dagli anonimi palazzi degli anni cinquanta si è iniziato a guardare ad un'architettura più futuristica, grazie a coloro che hanno fatto la differenza, perché come è vero che esiste un solo Renzo Piano e un unico Walter Gropius è altrettanto vero che le influenze sono un'arma potentissima, in grado di indirizzare la creatività di coloro che sono nel settore. L'ispirazione è cosa di ogni artista, perché sì, anche gli architetti sono artisti a modo loro e se un cantante ammette di seguire un gruppo piuttosto che un altro, anche gli architetti vi confesseranno che sono più legati ad uno stile anziché ad un altro.

Oggi vi vogliamo quindi portare ad osservare l'architettura di cinque edifici ad uso commerciale che hanno particolarmente colpito la nostra attenzione. Una scelta basata sulla modernità delle strutture e sulla loro imponenza. Un nuovo modo di vedere il luogo di lavoro, non più come un semplice ’ufficio’, ma come un'opera d'arte contemporanea.