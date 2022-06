homify 360°: una villa in Florida

Tutto è curato nei più piccoli dettagli in questa casa. Come ad esempio le tende in lino argentato, che riportano sui loro bordi delle decorazioni ricamate e applicate a mano, e i mobili in scuro legno scolpito che affiancano degnamente i grandi portali forgiati in pietra del luogo. I divani e perfino i tappeti, in lana e seta, sono stati realizzati su disegno. Il tutto è messo nella giusta evidenza da un generoso apporto di luce naturale, filtrata da una grande vetrata che si affaccia questa volta sulla laguna, e che copre il muro per quasi una metà della sua ampiezza.