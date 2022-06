5 villette italiane con 5 piccoli giardini tutti da scoprire

Forse non sarà una proprio una villetta nel vero senso della parola, ma questa incredibile casetta ricavata dalla riqualificazione di un rustico a Schio, in Veneto, merita davvero di essere inserita nella nostra rassegna. Perché la sapiente ristrutturazione curata da HAUS ha saputo mantenere il carattere rurale dell'edificio, sia esternamente che in alcuni ambienti interni, pur accostandolo a soluzioni moderne, dal design minimalista, come abbiamo visto per esempio in soggiorno o in cucina. Il risultato è una abitazione raffinata e di grande effetto, dove il punto di forza è costituito dal piccolo giardino interno: un'oasi di pace immersa nel verde, resa ancor più caratteristica e suggestiva dai resti di un vecchio fienile.