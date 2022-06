Lo stile minimal riassunto in 5 progetti fenomenali

Il soggiorno, cuore pulsante di ogni casa, luogo relazionale per eccellenza, è uno degli spazi in cui i risultati di un arredamento in stile minimalista riescono a dare maggiori soddisfazioni. Solitamente presenta un unico grande divano, un bellissimo e comodo oggetto – senza fronzoli, senza decorazioni – dalla forma rigorosa e lineare, rivestito in tessuto o in pelle. Sia esso eburneo o corvino, se affiancato a pochissimi altri elementi come una funzionale parete attrezzata e dei vasi dalle silhouette antropomorfe, bilancerà efficacemente l’atmosfera offrendo una preziosa opportunità di relax.