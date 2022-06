Cosa fare per migliorare un corridoio lungo e stretto

In questo Libro delle Idee vedremo come sia invece possibile definirne la configurazione in modo attivo, perché il corridoio non continui a rimanere uno spazio anonimo e disconnesso della casa, ma entri a far parte a pieno titolo dell'organismo domestico, come spazio che contribuisce non solo a collegare, ma anche a definirne l'atmosfera.

Colori decisi e netti, oppure una alternanza modulata di nuances, o ancora le geometrie e i motivi di un quadro alle pareti: sono tutti modi per ridare vita e respiro a un corridoio lungo e stretto, trasformandolo in uno spazio organicamente integrato nella casa.

Vediamo insieme come.