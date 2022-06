6 cucine tradizionali riviste che mostrano al meglio lo stile italiano

Lo stile italiano è uno stile unico nel panorama del design mondiale. Per quanto ibridato attraverso materiali e tecnologie nuove, e in continua mutazione ed evoluzione, alcune delle sue caratteristiche rimangono ben riconoscibili nel tempo.

E se è vero che certe caratteristiche stilistiche sono facilmente rintracciabili in tutti gli ambienti della casa, questo fatto è quanto mai vero per quanto riguarda la cucina. Il design che ne ispira le forme, i materiali scelti e le tonalità utilizzate, non perdono mai di vista la sintesi tra le esigenze di funzionalità, efficienza e convivialità.

Perché quando si parla di stile italiano non ci si riferisce a un mero ripetersi meccanico e scontato di stilemi conosciuti, ma si richiama invece una consolidata attitudine alla cura del dettaglio, alla creatività e alla qualità del progetto, a una visione della casa e della cucina in particolare, come luogo vivo dell'esperienza quotidiana, luogo in cui condividere saperi attraverso il gusto, tra tradizione e innovazione.

In questo Libro delle idee vedremo 6 esempi di cucine tradizionali capaci di far trasparire le caratteristiche di quello stile italiano così ammirato, e spesso copiato, da tutto il mondo. Vediamole insieme.