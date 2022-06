5 spettacolari cucine in muratura da esterno

In questo Libro delle Idee ci occuperemo di un tipo specifico di configurazione della cucina, e cioè delle cucine in muratura da esterno. Se il ricorso alla struttura in muratura è di per sé un rimando alla struttura delle cucine di un tempo, le esigenze poste dall'ambiente esterno si sposano perfettamente con le sue caratteristiche.

La collocazione all'esterno, in giardini, terrazze e verande, infatti, presuppone la scelta di materiali che abbiano nella resistenza alle intemperie un loro punto di forza. E quindi il ricorso alle cucine in muratura, e ai rivestimenti in mattoni per esempio, anche se spesso legati a materiali come il legno o l'acciaio, garantiscono resistenza e durata.

Come vedremo, se già le cucine in muratura per interni sono legate a una spiccata attitudine alla convivialità e all'accoglienza, nel caso delle cucine in muratura per esterni queste caratteristiche sono ancora più accentuate. Nell'organizzazione, infatti, non posso mancare sezioni dedicate a griglie e barbecue.

In questo modo le cucine in muratura da esterno possono sfruttare e valorizzare al massimo la loro collocazione e la possibilità di sviluppare il tipo di cucina tipico dello spazio esterno, da dedicare ai momenti conviviali e di relax in compagnia.

Vediamo come.