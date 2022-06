Come massimizzare lo spazio in un soggiorno di soli 12 mq

Una casa può cambiare continuamente insieme a coloro che la abitano. Quindi perché non scegliere per la libreria del soggiorno un sistema che può modificarsi, ingrandirsi e aderire in ogni momento alle sempre nuove situazioni? In commercio si possono trovare diversi modelli, che offrono un'ampia possibilità di scelta: mensole, cassetti, elementi angolati, moduli chiusi, aperti, vetrati… Per non parlare delle finiture, che vanno dal legno al metallo laccato, dalla lamiera grezza a polimeri e resine… Prendetevi il tempo per sfogliare qualche catalogo e componete la soluzione che meglio di adatta allo stile del vostro salotto.