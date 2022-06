Top 10 – Cucine rustiche

Se si crede che il legno scuro crei un’atmosfera triste per la nostra cucina, allora si potrà ovviamente optare per elementi in legno chiaro per avere un look fresco e vivace. La cosa più importante è un design ben equilibrato. Nell'esempio in fotografia, i toni più scuri appartengono alle travi in legno del soffitto; questi elementi strutturali, benché di grandi dimensioni, forniscono un aspetto pittoresco alla cucina, così come a tutta la casa. L’arredamento ha invece il compito di illuminare questo ambiente dalla grande superficie. Fondamentali sono le piccole decorazioni e piante che aggiungono quel tocco di vita per rendere questo stile familiare e interessante. Il progetto è ad opera dello Studio Ferriani