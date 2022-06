Un Piccolo Appartamento Che Ti Lascerà a Bocca Aperta

Per raggiungere la zona letto a soppalco, bisogna salire una scala, aperta per far passare la luce. Il muro adiacente, che un tempo ospitava la canna fumaria del camino, è stato dotato di mensoline dove disporre libri e soprammobili. In cima alla scala, troviamo un armadio incassato nella parete. Il pavimento sotto le scale è costituito da una piattaforma che ospita tre grandi cassetti, oltre a fungere anche come ripiano per la TV e come posto a sedere supplementare, abbellito con cuscini.