I top per cucine: quali materiali scegliere

I top per cucine negli ultimi anni si sono evoluti e hanno scoperto nuovi materiali. Molti anni fa non esisteva il corian per esempio e la tecnologia delle aziende che producono cucine e piani per cucine, continua a ricercare materiali adatti a quest'ambiente. Le resine o i materiali naturali che usiamo come top per cucine devono avere elevate prestazioni. Non si devono graffiare, o lo devono fare il meno possibile, non si devono rompere o deformare, non si devono macchiare e non devono subire alterazioni di colore. Insomma non è facile trovare dei materiali così resistenti e non è facile neppure scegliere quelli migliori per le nostre cucine. Ma vediamo insieme quali materiali vengono per lo più utilizzati come top per cucine.