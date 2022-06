Metti che un giorno a Roma: 80 m² da favola

Paolo Fusco è un fotografo che spesso lavora nell'ambito degli interni, fornendo immagini nette e dal taglio ben calcolato, cogliendo i punti forti e riuscendo ad esaltare le qualità di un progetto. Questo servizio fotografico per una residenza di 80 mq a Roma ne è un perfetto esempio. Il progetto è dello studio NEAR Architecture. Si tratta di un intervento dai toni misurati e pacati, ma ricco di personalità, che non ha paura di dare decisi tocchi di colore o di osare con texture elaborate, pur non raggiungendo in nessun caso alcun tipo di eccesso. Tutto qui è infatti perfettamente amalgamato, in una vera sinfonia di elementi, che concorrono tutti a creare un'immagine coerente e un interno dal carattere forte.