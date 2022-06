Una casa moderna: attico L+S

Come affermato nell'introduzione del nostro Libro delle Idee, se non si dispone di un giardino, ma di un terrazzo, si può fare in modo che questo diventi uno spazio verde pensile, creando un'oasi di benessere e relax in una zona sopraelevata. Se poi la terrazza è di grandi dimensioni ci si può divertire inserendo elementi di arredo vari e creando una zona giorno anche all'esterno. Come possiamo vedere nella fotografia in questa abbiamo un classico salotto in vimini con grandi cuscini e una tavola da pranzo di medie dimensioni, il tutto tenuto al riparo da una grande tettoia. Alla base di questo progetto c'era l'intenzione di creare un continuum tra l'interno e l'esterno della casa: le grandi superfici terrazzate sono perfettamente integrate con gli interni, diventandone il naturale proseguimento in un insieme omogeneo e armonico.