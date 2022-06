Da anonima villetta a loft super moderno!

La nuova zona giorno e di conseguenza l'ingresso sul giardino è tutta un'altra cosa. L'aspetto è totalmente rinnovato, grazie al bianco dominante, che dà luce e ampiezza agli ambienti e all'azzeccata scelta della pavimentazione. Il parquet chiaro a doghe larghe è una ventata di giovinezza per questo soggiorno! Gli scalini in vetro sono un tocco decisamente elegante. Si è scelto di conservare alcuni mobili della casa, come ad esempio la bella dispensa in legno, che in questo ambiente così fresco e giovanile dà un tocco casareccio e conferisce al soggiorno un tono più accogliente.