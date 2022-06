Prima e Dopo: la rinascita di una casa trascurata

In questo splendido loft ovviamente non poteva mancare uno spazio dedicato allo studio e al lavoro. La stanza è completamente aperta e affaccia sul resto della casa, tuttavia è stata progettata in modo da essere, al tempo stesso, adeguatamente appartata e raccolta. L'espediente utilizzato per la sicurezza è semplicemente geniale: bellissima l'idea di utilizzare una rete sportiva come parapetto!