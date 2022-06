Una casa che è il sogno di una famiglia!

La cucina è estremamente funzionale. Lo stile è minimal, gli arredi non hanno maniglie, ma gole, il che li rende ancora più eleganti. La finitura è lucida – luminosissima – sia di basi e pensili che del piano. La scelta del piano a induzione è ottima, molto raffinata dal punto di vista estetico, e anche molto pratica da pulire – per non parlare della sicurezza di non avere gas o fiamme libere in casa!